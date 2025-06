Ventura diz que Portugal deve ter voz ativa para impedir que Israel faça o que entender

"O Irão não deve ter armas nucleares. Acho que esse é um consenso que qualquer europeu, seja ele português, espanhol, francês, italiano, britânico, deve ter, a Europa não deve permitir que o Irão tenha armas nucleares", afirmou.O líder do Chega, que falava aos jornalistas antes de uma reunião com a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS), em Lisboa, disse compreender que "Israel, que é a única democracia do Médio Oriente, também não queira que o Irão tenha armas nucleares"."Isto não quer dizer que Israel possa fazer o que entender e que Israel possa levar a cabo as ações que entende sobre esta matéria", afirmou.

Ventura disse ainda que "Portugal fez bem em contribuir, dentro do seu espetro, para uma ação concertada internacional que impeça o Irão de ter armas nucleares", devendo ao mesmo tempo "ter uma voz ativa, sobretudo no quadro europeu, para impedir que Israel possa fazer o que entender".







c/Lusa