Ventura diz-se "contra as elites" e dramatiza discurso. "Querem calar este movimento"

“Pessoas que diziam o pior do Partido Socialista, diziam o pior da governação de António Costa e do Partido Socialista, agora é vê-los a dizer que vão votar em António José Seguro”, acusa o líder do Chega e candidato presidencial, num discurso perante algumas dezenas de apoiantes na Baixa da Banheira, concelho da Moita.





“Nós passámos 50 anos com esta conversa do moderado, da conversa do fazer tudo para agradar a todos, da conversa do não querer mexer em nenhuns interesses. Eu não me candidataria a estas eleições se eu não quisesse mesmo mexer nos interesses que estão instalados”, acrescenta.





O presidente do Chega repete a mensagem nesta fase final de ‘pré-campanha', defendendo que está a “enfrentar todos os partidos do sistema”. “Porque se juntaram todos para nos derrubar, porque se juntaram todos para nos vencer. Mas não é a mim que eles querem calar, eles querem-vos calar a vocês”, dramatiza.





No distrito de Setúbal, André Ventura puxou pelo tema da criminalidade para desafiar António José Seguro a pronunciar-se sobre este assunto. Mas. “”, repetiu, alegando que parte da comunicação social foi “dominada” pela esquerda.