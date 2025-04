Ventura domina visualizações nas redes sociais, com nove milhões no Facebook

Estes dados constam de um relatório elaborado pelo MediaLab, centro de estudos de ciências de comunicação do ISCTE, feito no âmbito de uma parceria com a Comissão Nacional de Eleições (CNE) e a agência Lusa para identificar e medir o impacto da desinformação na campanha das legislativas de 19 de maio.

Segundo esse relatório, na semana entre 14 e 20 de abril, André Ventura foi o líder partidário que fez mais publicações -- sempre perto das três dezenas -- e que obteve mais visualizações nas quatro redes sociais analisadas: Facebook, Instagram, X (antigo Twitter) e TikTok.

No Facebook, Ventura teve 9.000.106 visualizações na última semana, muito distante do primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro, que ficou em segundo lugar, com 273.048, e do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, em terceiro, com 255.981.

Os nove milhões de visualizações de Ventura no Facebook são mais de nove vezes superiores ao número de visualizações de todos os restantes líderes partidários analisados: os líderes do PSD, PS, BE, Livre, CDS e PAN, tiveram, juntos, 724.079.

Ventura é o único líder partidário que, em todas as redes sociais, atinge níveis de visualizações na ordem dos milhões, enquanto todos os restantes líderes partidários se ficam pelos milhares. No Instagram, o líder do Chega teve cerca de 5,4 milhões de visualizações (Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, em segundo, teve 332 mil). No TikTok, teve 2,2 milhões e, no X, perto de 1,5.

A publicação de André Ventura no Facebook mais vista, com 898.769 visualizações, foi feita em 16 de abril, na qual critica declarações do diretor do Observatório das Migrações. O relatório refere que "a questão da imigração foi a que impulsionou André Ventura".

Entre os restantes líderes partidários, Mariana Mortágua é a que consegue mais visualizações a seguir a André Ventura, ficando em segundo lugar no Instagram, X e TikTok. Só no Facebook é que a líder do BE não fica em segundo lugar, sendo ultrapassada por Luís Montenegro.

Entre os líderes dos dois principais partidos, Montenegro é pouco ativo nas redes sociais -- fez um máximo de nove publicações e não tem conta no TikTok --, mas, ainda assim, "regista um elevado número de visualizações" no Facebook, Instagram e X.

Já Pedro Nuno Santos, ainda que tenha uma "presença consistente em todas as plataformas", ficando sempre entre o terceiro e o quarto lugar, tem "níveis de visualização mais modestos, entre os 110 mil registados na rede X e os 255 mil no Facebook".

A nível de partidos políticos, o Chega foi também o partido que mais visualizações conseguiu alcançar em praticamente todas as redes sociais, ainda que não atinjam a magnitude de André Ventura. No Facebook, a página do partido teve 4,7 milhões de visualizações, que baixaram para 2,1 no Instagram e perto de 1,6 no TikTok.

Só no X é que o Chega é destronado nas visualizações, onde o Bloco de Esquerda ficou em primeiro lugar, com 706.563, seguido da Iniciativa Liberal, com 683.150.

Em entrevista à Lusa, Gustavo Cardoso, coordenador do projeto do MediaLab, explicou porque motivo Chega e André Ventura têm tantas visualizações nas redes sociais comparando com outros partidos e políticos.

Em linguagem futebolística, disse, Chega e Ventura têm "adeptos ou claques", estão "permanentemente em campanha", enquanto os outros partidos "têm sócios", menos ativos.

"Quem partilha [nas redes sociais] no Chega são essencialmente adeptos. É uma estrutura que funciona em pirâmide invertida, mas para a difusão", sintetiza Gustavo Cardoso.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) e o MediaLab, do ISCTE, em parceria com a agência Lusa, estão a monitorizar as redes sociais para identificar e medir o impacto da desinformação na campanha das legislativas de maio, prolongando-se até 24 de maio.