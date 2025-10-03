Ventura espera "grande melão" do PSD e PS nas autárquicas

Foto: Teresa Borges

“Estou mesmo convencido de que este vai ser um dos locais para celebrar no dia 12 e que vamos ter aqui uma grande vitória”, afirmou o líder do Chega em declarações aos jornalistas, antes de uma visita ao Mercado Municipal dos Caliços, em Albufeira, onde esteve acompanhado pelo candidato do partido à presidência da Câmara, o deputado Rui Cristina.



Numa ação de campanha participada, André Ventura aproveitou uma breve paragem junto a uma banca de fruta para confessar que espera que PS e PSD fiquem com “um grande melão” nas eleições autárquicas. Aproveitou para deixar um conselho aos muitos jovens que o esperavam em Portimão, alguns sem idade para votar, e que faltaram às aulas para o ver. “Ir às aulas é importante. Eu só sou assim quem sou porque fui às aulas”, afirmou o líder do Chega a um deles.