Ventura espera "grande melão" do PSD e PS nas autárquicas
Foto: Teresa Borges
No segundo dia de campanha no distrito de Faro, André Ventura assumiu que o Algarve é uma das "grandes apostas" nas eleições autárquicas e mostrou-se convicto de uma vitória na região nas eleições de 12 de outubro.
Numa ação de campanha participada, André Ventura aproveitou uma breve paragem junto a uma banca de fruta para confessar que espera que PS e PSD fiquem com “um grande melão” nas eleições autárquicas. Aproveitou para deixar um conselho aos muitos jovens que o esperavam em Portimão, alguns sem idade para votar, e que faltaram às aulas para o ver. “Ir às aulas é importante. Eu só sou assim quem sou porque fui às aulas”, afirmou o líder do Chega a um deles.