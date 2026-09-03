Ventura espera que Aguiar-Branco não queira transformar-se num "bloqueio à transparência"

José Pedro Aguiar-Branco pediu alterações ao texto da comissão parlamentar de inquérito sobre a ação do ministro da Administração Interna, considerando que a delimitação do objeto e dos fundamentos são insuficientes.“E isso só se pode fazer com um objeto de uma CPI suficientemente lato”, declarou.“Parece querer limitar as possibilidades de inquirição à responsabilidade política das tutelas do órgão e do Governo”, acrescentou.Aguiar Branco entende, por exemplo, que é necessário especificar quais os atos e decisões de Luís Neves enquanto diretor nacional da PJ que são alvo desta comissão de inquérito, já que não se pode analisar tudo o que fez ao longo de oito anos.Nessa linha, considera também que é necessário delimitar os contratos da sociedade ConstruBarcelos celebrados com o atual ministro da Administração Interna.Aguiar Branco pede ainda ao partido de André Ventura que exclua do requerimento apreciações sobre decisões do Ministério Público.