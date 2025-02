Ventura exige demissão de Montenegro ou moção de confiança

Foto: Pedro A. Pina

O presidente do Chega veio esta sexta-feira reclamar a demissão do primeiro-ministro ou, em alternativa, a apresentação de uma moção de confiança, por parte do Governo, no Parlamento.

"a menos que o primeiro-ministro esteja confortável em ser o novo José Sócrates da política portuguesa, só há um caminho para Montenegro sair disto com o mínimo de credibilidade e integridade".



O Expresso noticia esta sexta-feira que o grupo Solverde paga uma avença de 4.500 euros por mês à empresa da família de Luís Montenegro. André Ventura recorreu ao X para escrever que,noticia esta sexta-feira que O jornal revela que a avença mensal é paga à Spinumviva pelo grupo de casinos e hotéis desde julho de 2021.



Os pagamentos dizem respeito a serviços especia­lizados de elaboração de procedimentos e cumprimento das leis específicas sobre proteção de dados pessoais.



Segundo o Expresso, esta ligação é relevante porque Luís Montenegro trabalhou para o grupo Solverde, sediado em Espinho, entre 2018 e maio de 2022.



Na altura, terá sido mesmo o representante do grupo nas negociações com o Estado que resultaram numa prorrogação do contrato de concessão dos casinos de Espinho e do Algarve. Este contrato termina no final deste ano e o Governo terá de decidir se o renova. Os pagamentos dizem respeito aSegundo o, esta ligação é relevante porqueNa altura, terá sido mesmo o representante do grupo nas negociações com o Estado que resultaram numa prorrogação do contrato de concessão dos casinos de Espinho e do Algarve.