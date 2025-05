Ventura fala em "vitória estrondosa" do Chega nos círculos da emigração

Ainda falta apurar um dos consulados, mas André Ventura já afirmou, com base nos dados já divulgados, que o Chega teve uma "grande vitória". Segundo o líder do partido, os emigrantes quiseram "uma mudança profunda do sistema político português".

"Há um dado porém que me parece incontornável: o Chega venceu os círculos da imigração, os dois - quer o círculo da Europa, quer o fora da Europa".



"É uma grande vitória. Um vitória que vemos com grande responsabilidade".



Segundo André Ventura, estes resultados marcam "uma mudança profunda no sistema político português, que é o facto de o Chega se tornar hoje líder da oposição".



"O Chega venceu o círculo da Europa e é isso que é preciso dizer hoje", repetiu. E acrescentou que esta vitória se deve a uma razão: "os emigrantes sabem o que é socialismo, sabem o que é a social-democracia, sabem o que é corrupção, a subsídio-dependência e sabem o que é ter de lutar contra tudo isso".



Por essa razão, considera Ventura, as comunidades portuguesas "quiseram vir a terreiro e dizer 'queremos o Chega'".



Negando ser uma desilusão o partido não ter conseguido eleger um segundo deputado da Europa, o líder partidário frisou que "o Chega tem o dobro dos resultados do PS e do PSD".



"Esta é uma vitória estrondosa e histórica", voltou a mencionar. "Isto é o sinal de um país que está a mudar".



O líder do Chega falava aos jornalistas, à chegada ao hotel em Lisboa onde o partido está reunido para acompanhar a contagem dos votos dos emigrantes, iniciativa que encarou como uma segunda noite eleitoral.



"O Chega será o líder da oposição ao bloco central de interesses", disse.