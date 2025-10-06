Ventura intensifica agenda em "sprint" para a vitória"

Nós temos de ter uma rede autárquica de cartão vermelho ao Governo, também nesta matéria da saúde. Porque não é aceitável que continuem a nascer bebés fora de ambulâncias como se fôssemos um país do terceiro mundo”, referiu o líder do Chega. ”, referiu o líder do Chega.

para procurar ter uma grande vitória nas eleições autárquicas”, afirmou o líder do Chega esta segunda-feira em declarações aos jornalistas.Moita, distrito de Setúbal, foi o primeiro ponto de paragem. Lá, numa das regiões mais afetadas pelos constrangimentos nos serviços de urgência de obstetrícia, André Ventura pediu um “cartão vermelho ao Governo” no que toca aos encerramentos de maternidades.As críticas ao Governo continuam na ação de campanha seguinte. Em Lisboa, numa passagem pelo bairro de Chelas, André Ventura, e considerou que estes profissionais “não podem esperar muito” do Governo.À tarde, a caravana do Chega apostou nos arredores da capital. No programa, três concelhos onde o Chega candidata às presidências de Câmara deputados do partido: Sintra, Oeiras e Torres Vedras. O partido aposta em praticamente todo o grupo parlamentar para encabeçar listas no poder local.Reportagens de Teresa Borges.