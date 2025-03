André Ventura, do Chega, considerou que a declaração do presidente da República esta quinta-feira "foi completamente diferente de todas as outras que fez até agora" a nível da dissolução da Assembleia da República.

Na visão do líder do Chega, Marcelo Rebelo de Sousa quis transmitir ao país que o ónus da culpa para a convocação de eleições é "responsabilidade era do primeiro-ministro".



Luís Montenegro "arrastou o partido e o país inteiro para uma crise política". Apesar de apontar culpas ao chefe de Governo, Ventura garantiu que a campanha não se irá cingir a este tema.