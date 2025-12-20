Ventura nega ter votado em Sócrates apesar de admitir que socialista "o enganou"

"Não é verdade, o que eu disse foi que o José Sócrates me enganou, que é uma coisa diferente de ter votado em Sócrates", defendeu.

Em declarações aos jornalistas no início de uma arruada em Moscavide, concelho de Loures, o líder do Chega foi questionado sobre o facto de ter afirmado num debate televisivo na sexta-feira, contra João Cotrim de Figueiredo, que nunca votou em José Sócrates, acusação lançada pelo liberal.

De acordo com declarações suas divulgadas hoje pela revista Sábado, que recupera uma entrevista feita no âmbito do livro "Dias de Raiva" (Manuscrito Editora, 2024), da autoria de Alexandre Malhado, jornalista dessa revista, André Ventura diz ter sido "enganado" por José Sócrates.

O jornalista afirma a Ventura, no áudio divulgado: "Chegaste a votar [em Sócrates], mas depois enganou-te. Nunca me esqueço de teres dito que te enganou".

Ventura responde, nessa entrevista: "Mas enganou mesmo. Foi o único líder socialista que me enganou. Porque naquela altura, de facto, via-o com firmeza, com coragem. Gostava da forma de se exprimir e tudo. Mas depois houve aquilo da licenciatura e eu já fiquei muito de pé atrás. Depois começou a haver aqueles casos do Freeport, não me enganou mais".

Interrogado sobre porque é que não negou, no momento da entrevista, a afirmação de que votou em Sócrates, o presidente do Chega respondeu que "se tivesse que desmentir jornalistas não tinha mais nada para fazer todos os dias".

"O que eu disse foi que o José Sócrates me enganou, a mim e a uma grande parte do país", afirmou.

Questionado sobre que o que quis dizer quando afirmou que Sócrates o enganou, Ventura respondeu: "Enganou no sentido de que tinha uma imagem de determinação e de quem ia fazer obra, e a única obra que fez foi pôr dinheiro ao bolso".

Ventura disse ainda ser "o único candidato com coragem de dizer" que quer Sócrates "na cadeia".

Durante o debate televisivo emitido pela SIC na sexta-feira, Cotrim Figueiredo negou ter despedido Manuela Moura Guedes a pedido de José Sócrates, após ter acusado Ventura de ter votado no antigo primeiro-ministro.