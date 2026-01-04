Política
Presidenciais 2026
Ventura: "nós somos o tsunami deste país"
André Ventura terminou o primeiro dia de campanha oficial para as eleições presidenciais de 18 de janeiro em Castro Verde, distrito de Beja.
Foto: Nuno Amaral
O candidato presidencial e líder do Chega falou do Portugal esquecido pela classe política e repetiu a promessa que já tinha tentado, em vão, incluir no Orçamento do Estado, sobre as verbas para a construção de mesquitas.
"Se for eleito não haverá um cêntimo para mesquitas em Portugal nem para nada que seja contra os nossos valores fundamentais", disse.
André Ventura disse ainda que o partido é um tornado, um tsunami, contra o sistema político que, no seu entender, está todo contra ele.
Antes, a caravana do candidato esteve em Silves, no Algarve. Numa arruada, Ventura criticou Luís Montenegro, dizendo que o primeiro-ministro não devia ter entrado na campanha e que ao fazê-lo mostra estar com medo. Para André Ventura, Montenegro quer manobrar o futuro Presidente da República.
Ventura expressou ainda o desejo de ficar na história como o homem que acabou com a corrupção em Portugal.