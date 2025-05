Lusa

Terminado o apuramento dos votos nas eleições legislativas, com o Chega a dividir com a AD os quatro mandatos de deputado dos círculos da emigração e a remeter definitivamente o PS para terceiro lugar, André Ventura declara-se o líder da oposição ao “bloco central de interesses” e considera que o país está perante uma “mudança profunda no sistema político”.