Ventura pedirá reunião a Ferro se castração química não subir a plenário

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O deputado do Chega disse que irá pedir uma reunião de emergência ao presidente da Assembleia da República. Isto se, segundo André Ventura, o diploma que prevê a castração química para agressores sexuais de menores não for discutido em plenário.