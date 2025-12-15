Ventura quer dar "murro na mesa" e Gouveia e Melo afirma-se ao centro para "unir Portugal"

(em atualização)





André Ventura e Henrique Gouveia e Melo debateram esta sexta-feira na RTP. O candidato apoiado pelo Chega afirmou que quer "dar um murro na mesa no sistema político", enquanto o almirante reiterou que sempre foi de centro, tendo por objetivo "unir Portugal".





“Temos de dar um murro na mesa no sistema político em Portugal”, frisou André Ventura. “Quero ser um condutor do país e dizer ao país que temos de ir por outro caminho e não pelo caminho destes erros, destes conluios, desta corrupção que temos tido há 50 anos”.



Referindo-se a uma sondagem da Católica para a RTP, Antena 1 e Público conhecida esta segunda-feira que o colocou à frente nas intenções diretas de voto, o candidato do Chega agradeceu aos eleitores que o elegeram apesar das tentativas de o “silenciar”.





A mesma sondagem indica, porém, que numa segunda volta André Ventura sairia sempre a perder, independentemente do adversário.



“Vamos ter provavelmente duas voltas” e na segunda “temos uma coisa curiosa, que é: provavelmente todos se vão unir contra mim e contra esta candidatura”, disse o candidato no debate desta noite.



Questionado sobre se vai procurar um discurso que encontre outro eleitorado numa segunda volta, Ventura rejeitou.





“O meu discurso é Portugal. O meu discurso é dar um murro na mesa do sistema. Eu não vou mudar isso a partir do dia 18 de janeiro”, garantiu. “Eu não troco convicções por votos”.

Gouveia e Melo garante ser de centro, Ventura acusa-o de querer "agradar a toda a gente"

Também questionado sobre a sondagem da Católica, que o coloca em terceiro lugar nas intenções diretas de voto, Henrique Gouveia e Melo relembrou que “já houve sondagens que falharam a três, quatro dias das eleições e falharam redondamente”.



“De facto eu estou numa luta partidária (…) em que todos os partidos têm os seus candidatos e, naturalmente, tentam atrair os votos do partido. Eu sou o único que não tem partido. Diria que o meu partido é Portugal”, reiterou o almirante.



“Estou preocupado basicamente é com o futuro de Portugal. Se os portugueses me escolherem é isso que eu tentarei fazer: unir verdadeiramente Portugal”, explicou.



O candidato quer fazê-lo por acreditar que “vamos viver tempos verdadeiramente difíceis”, nomeadamente devido à “situação internacional muito preocupante” ou ao “fruto da instabilidade dentro do próprio sistema político”.



“Eu sempre fui de centro”, assegurou ainda. “Quem está de direita acha que quem está ao centro é à esquerda. E quem está à esquerda acha que quem está ao centro está à direita”. O líder do Chega acredita que “Gouveia e Melo quer agradar a toda a gente e não agrada a ninguém”.



Ventura disse acreditar que Gouveia e Melo tem mostrado, ao longo da campanha presidencial, não ser “apartidário”, já que “juntou quase toda a estrutura do Partido Socialista” e “disse mesmo que Mário Soares era a sua referência de presidente da República”.



O almirante respondeu que, quando falou de Mário Soares, falou de Ramalho Eanes “ao mesmo tempo” para dizer que “são referências do início da nossa democracia” e que “sem eles se calhar teríamos um regime comunista, de extrema-esquerda, e se calhar o doutor André Ventura não poderia estar aqui”.

Imigração afasta líder do Chega do almirante

O jornalista Carlos Daniel abordou também o almoço entre estes dois candidatos. "Também já me encontrei com outros candidatos à Presidência da República", como Marques Mendes e António José Seguro, atirou André Ventura, para quem isso é natural.



Voltando a referir que na sua "perspetiva" Gouveia e Melo "começou a querer ser o candidato do Partido Socialista", André Ventura admitiu que o almirante se tornou mais forte "porque é o candidato do Partido Socialista", levando o adversário a rir-se.



António José Seguro, o candidato oficialmente apoiado pelo PS, "não estaria com nove por cento, ou dez ou 12, se fosse o candidato do Partido Socialista a sério", disse Ventura. "A verdade é que o PS tem dois candidatos", acusou. O almirante rejeitou depois a afirmação, esclarecendo "não sou o candidato do PS, sou candidato do partido Portugal".



Admitindo que Gouveia e Melo foi "uma possibilidade" para ser o candidato do Chega, mas que acabou por se revelar "não ser a correta", André Ventura acrescentou que "face àquilo que foi dito, eu não apoiaria o candidato Gouveia e Melo", sublinhando que as sondagens lhe "dão razão".



Ventura apontou aquilo que o afasta das posições do almirante face à imigração, segurança, habitação, saúde, referindo que "percebi que os portugueses queriam outra coisa que não era o almirante Gouveia e Melo".



O líder do Chega referiu-se a si mesmo como "dos políticos mais combativos de Portugal" para acrescentar que os portugueses querem que os políticos encontrem soluções, sendo por isso que "têm de falar", justificando assim o almoço que teve com Gouveia e Melo.



Gouveia e Melo contradisse Ventura, ao afirmar que "sempre fui a favor do controlo da imigração" e, "numa diferença" face ao rival, "a favor da integração" dos imigrantes, para "aumentar não só o seu potencial económico mas também a estabilidade social".



O almirante reconheceu que o país teve uma imigração desregulada que fez com que o número de imigrantes tornasse impossível a sua integração, acrescentando que isso "é um problema" para Portugal.