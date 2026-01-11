Ventura quer discutir o país e não responder a adversários

"O que António José Seguro teme é que eu acabe com a corrupção". Foi o que disse o candidato, em Viseu, junto à estátua de Sá Carneiro, "uma referência inspiradora", um homem com quem André Ventura tem "muitas afinidades".

Nuno Amaral /

Fotos: Nuno Amaral

VER MAIS
O candidato e líder do Chega foi confrontado com as declarações de António José Seguro, que acusou Ventura de "extremismo" e de querer acabar com a democracia. "Seguro não teme que, se eu ganhar, volte o fascismo, tem é medo que eu acabe com a corrupção", replicou.

E repetiu o que já tinha dito na véspera em relação às acusações do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro. "Eu estou habituado aos ataques dos líderes do PS, sabem que se eu ganhar acabo com a distribuição de cargos", rematou.

Nesta ação em Viseu, Ventura garantiu que quer discutir os problemas do país e não responder aos ataques dos adversários.
PUB
PUB