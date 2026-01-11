Política
Presidenciais 2026
Ventura quer discutir o país e não responder a adversários
"O que António José Seguro teme é que eu acabe com a corrupção". Foi o que disse o candidato, em Viseu, junto à estátua de Sá Carneiro, "uma referência inspiradora", um homem com quem André Ventura tem "muitas afinidades".
Fotos: Nuno Amaral
E repetiu o que já tinha dito na véspera em relação às acusações do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro. "Eu estou habituado aos ataques dos líderes do PS, sabem que se eu ganhar acabo com a distribuição de cargos", rematou.
Nesta ação em Viseu, Ventura garantiu que quer discutir os problemas do país e não responder aos ataques dos adversários.