Ventura quer ganhar com folga para "pôr o país  descontrolado da ordem"

Se bem que, pouco depois, o candidato André Ventura tenha dito que é muito “diferente chegar à segunda volta com 22 ou 27 por cento".





Numa arruada em Samora Correia, Santarém, o líder do Chega volta a enfatizar a insegurança que se vive em Portugal, “um país descontrolado”. Daí, expôs, a necessidade de conquistar votos para “pôr o país na ordem”.





“Não há um dia em que os telejornais não abram com noticias de tiroteios com armas de guerra. E essa bandidagem está em liberdade”, atirou.





Ventura disse que qualquer um dos outros candidatos vai deixar tudo como está. “”, assinalou.