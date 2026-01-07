Ventura quer ganhar com folga para "pôr o país  descontrolado da ordem"

Foi um apelo direto a uma vitória na primeira volta.

Se bem que, pouco depois, o candidato André Ventura tenha dito que é muito “diferente chegar à segunda volta com 22 ou 27 por cento"

Numa arruada em Samora Correia, Santarém, o líder do Chega volta a enfatizar a insegurança que se vive em Portugal, “um país descontrolado”. Daí, expôs, a necessidade de conquistar votos para “pôr o país na ordem”.

Não há um dia em que os telejornais não abram com noticias de tiroteios com armas de guerra. E essa bandidagem está em liberdade”, atirou.

Ventura disse que qualquer um dos outros candidatos vai deixar tudo como está. “Só eu irei pressionar o Governo e apoiar as polícias para endireitar um país que está todo ao contrário”, assinalou.
