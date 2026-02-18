Ventura reúne governo-sombra e insiste em prolongamento da calamidade

André Ventura apelou esta quarta-feira ao primeiro-ministro que a situação de calamidade se prolongue “em muitas destas áreas” afetadas pelo mau tempo.





“A zona oeste de Lisboa é apenas um exemplo, mas também no distrito de Coimbra e Leiria acontece o mesmo”, afirmou no final da reunião do “governo-sombra” do Chega.

O líder do Chega frisou quee disse ser “impossível a um município como Arruda dos Vinhos (…) fazer face a prejuízos de cerca de 25 ou 30 milhões de euros”.“Ée haja uma prorrogação da isenção de transportes, portagens por todos estes territórios”, insistiu.Ventura disse ter havido, na reunião do governo-sombra, consenso quanto “à necessidade de que, a partir de agora, tenhamos um programa de apoios que não seja apenas de remendos, de cirurgia, mas um programa de apelo e incentivo ao investimento a médio prazo no país, sobretudo nas zonas afetadas”.“Não só em Leiria, como no distrito de Setúbal, como no distrito de Coimbra, como noutros, como o Algarve”,, alertou o presidente do Chega.Na opinião do partido, “o Estado não pode ser indiferente a isso”, sendo “imperioso que o Estado tenha um programa de sustentabilidade e de apoio às empresas, pequenas e médias sobretudo, de curto e de médio prazo quer ao investimento, quer à exportação, quer aos salários e aos impostos imediatos”.