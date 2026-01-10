Política
Ventura: "Se eu não venço Seguro, então os outros vão ser mortos"
Em Portalegre, de manhã, André Ventura afirmou que o Governo tem que "ser posto na ordem". "O Governo com esta crise na saúde e com a trapalhada das ambulâncias já decididas pelo governo de António Costa está a gozar com o país", sublinhou.
Foto: Tiago Petinga, Lusa
Já ao anoitecer, numa arruada na Guarda, o candidato apoiado pelo Chega considerou "perigosas" as declarações do secretário-geral do PS. José Luís Carneiro disse que Ventura quer romper com a constituição. "Isso é perigoso, o que eu disse foi que vou romper com a corrupção. Compreendo que o PS tenha medo da expressão corrupção”, disse.
Nesta arruada fria, André Ventura apontou ainda para a derrota de Seguro. "Se eu que vou à frente nas sondagens não o venço, então os outros vão ser mortos", vaticinou.