Ventura: "Se eu não venço Seguro, então os outros vão ser mortos"

Ventura referia-se ao anuncio que o primeiro – ministro fez no parlamento sobre a compra de mais 270 ambulâncias.





Já ao anoitecer, numa arruada na Guarda, o candidato apoiado pelo Chega considerou "perigosas" as declarações do secretário-geral do PS. José Luís Carneiro disse que Ventura quer romper com a constituição. "Isso é perigoso, o que eu disse foi que vou romper com a corrupção. Compreendo que o PS tenha medo da expressão corrupção”, disse.



Nesta arruada fria, André Ventura apontou ainda para a derrota de Seguro. "Se eu que vou à frente nas sondagens não o venço, então os outros vão ser mortos", vaticinou.