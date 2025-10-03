Ventura tem falta de vergonha e desprezo pelos eleitores, acusa Raimundo

O líder do PCP sublinha que a única vez que Ventura foi eleito a nível local "rasgou todos os compromissos" e faltou a 30 reuniões da Assembleia Municipal de Moura.





O secretário geral do PCP frisou que André ventura está em todos os cartazes por esse país fora, apresenta se como candidato autárquico, mas na realidade não tem qualquer respeito por quem o elegeu nas últimas autárquicas em Moura.





Declarações de Paulo Raimundo numa arruada em Moura. A CDU está convicta que vai reconquistar a câmara de Moura ao PS, autarquia que perdeu em 2021 para o PS por apenas 90 votos.