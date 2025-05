Ventura teve alta do Hospital de Faro mas campanha na rua fica entre parêntesis

O candidato às legislativas esteve num quarto da Unidade de Cuidados Intensivos por uma “questão de privacidade”, de acordo com o que dita o protocolo quando se trata de figuras de Estado.



As análises ao sangue, assim como o eletrocardiograma e o ecocardiograma, não registaram alterações. Segundo os clínicos, registou-se apenas uma alteração da tensão arterial e um aparente espasmo esofágico, o que motivou que ficasse em observação durante a noite. O presidente do Conselho de Administração e a diretora clínica do Hospital de Faro transmitiram à comunicação social que André Ventura está bem, sem sintomas e estável. Tratou-se apenas “de um susto”.O candidato às legislativas esteve num quarto da Unidade de Cuidados Intensivos por uma “questão de privacidade”, de acordo com o que dita o protocolo quando se trata de figuras de Estado.Segundo os clínicos, registou-se apenas uma alteração da tensão arterial e um aparente espasmo esofágico, o que motivou que ficasse em observação durante a noite.Antes da notícia da alta, o partido divulgou uma nota na qual informava que "o presidente do Chega passou bem a noite". "As ações de campanha irão decorrer com normalidade”, acrescentava.

André Ventura divulgou na rede social X uma fotografia sua na cama de hospital, anunciando que teria alta em breve.

“Bom dia pessoal. Estou a ser muito bem tratado no Hospital de Faro e espero ter alta nas próximas horas. Quero agradecer-vos a todos o apoio, a amizade e as orações. Obrigado”, escreveu.





Pouco depois, saiu do hospital. O líder do Chega não quis prestar declarações aos jornalistas.

Fora das ruas, campanha nas redes



Ventura divulgou entretanto um vídeo nas redes sociais em que afirma não se sentir ainda capaz de retomar a campanha eleitoral.



"Queria agradecer-vos a todos, agradecer as mensagens, as orações, a preocupação, o carinho, depois daquele episódio muito, muito assustador que tive ontem pela primeira vez na vida", diz o dirigente do partido de extrema-direita no vídeo gravado num hotel. André Ventura deixa um agradecimento aos profissionais que o trataram no Hospital de Faro, que, nas suas palavras, "foram impecáveis até ao fim".





"Ainda não vou poder estar hoje na campanha, não me sinto ainda capaz disso. Estou a fazer essa recuperação", sublinha, explicando que foi esse o conselho médico.



"Mas a campanha tem de continuar, nós temos de continuar a chegar às pessoas em todo o país e ela vai continuar hoje em Vila Nova de Milfontes. Eu não estarei ainda de regresso, mas é como se estivesse, e temos de continuar a luta", remata.



André Ventura discursava na noite de terça-feira quando, cerca das 21h10, parou de falar. Foi de imediato amparado por elementos da comitiva e transportado de ambulância para o Hospital de Faro, onde chegou pelas 22h40.O médico que assistiu André Ventura disse que estava, mas foi decidido que passaria a noite hospitalizado para avaliação.