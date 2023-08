Veto ao diploma da habitação. Iniciativa Liberal vê decisão como "natural"

Foto: Paulo Novais - Lusa

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, lembra que Marcelo Rebelo de Sousa "falou da necessidade de abrir o melão", quando o programa Mais Habitação foi apresentado. "Pois o melão, do ponto de vista do tempo do presidente da República, está aberto, e creio que aquilo que o presidente da República transmite aos portugueses é encontrou não propriamente um melão, mas uma abóbora ou um pepino".