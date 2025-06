Via verde na imigração já tem 50 pedidos entregues pela CAP ao Governo

São números revelados à Antena 1 pelo presidente da CAP, Álvaro Mendonça e Moura, que sublinha que as empresas agrícolas ainda estão a adaptar-se ao novo regime.

Desde o dia 15 de abril que podem pedir a contratação de imigrantes, que passou a ter os consulados como intermediários.

Álvaro Mendonça e Moura aponta que há também 400 pedidos que vão ser feitos, correspondendo ao "número de trabalhadores em que empresas do setor agrícola já comunicaram à CAP que estão a preparar os respetivos processos para nos entregarem".



Depois de o Governo apresentar no seu programa, entregue no fim de semana, que pretende restringir o visto para imigrantes que procuram trabalho em Portugal a "candidatos com elevadas qualificações", o presidente da confederação não teme uma redução, porque refere que há vários tipos de visto., interpreta.