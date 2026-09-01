Vice da Câmara do Funchal crítica MAI afirmando que seu discurso foi "confrangedor"

"Numa cerimónia de aniversário do comando regional da PSP, o ministro da Administração Interna, em total desrespeito pela instituição que temporariamente tutela, usou a oportunidade para se auto-elogiar, para mostrar toda a sua vaidade e para entrar num bate boca com um líder partidário", escreveu o autarca na rede social Facebook.

Para Carlos Rodrigues, o momento protagonizado pelo ministro Luís Neves "foi uma elegia ao absurdo, uma deselegância grosseira e uma total violação da ética e honra que deve presidir a estas cerimónias".

"Senti vergonha alheia", concluiu.

O ministro da Administração Interna esteve hoje na cerimónia de comemoração dos 148 anos do Comando Regional da PSP da Madeira, que decorreu em Câmara de Lobos.

No seu discurso perante o comando regional da PSP da Madeira, o governante afirmou que tem sido alvo de insinuações e mentiras, mas que não se deixará intimidar e continuará a governar e a trabalhar.

Luís Neves acusou ainda o presidente do Chega, André Ventura, de lançar "o caos, porque dá jeito".

Na semana passada, o líder do Chega admitiu avançar com uma moção de censura caso o primeiro-ministro não resolvesse a situação do ministro da Administração Interna, que considerou ter atingido um nível "grotesco" e "inaceitável", tendo remetido uma decisão para hoje.

O ministro acrescentou que André Ventura tem feito insinuações e acusações, sem provas, com o objetivo de "destruir" a sua reputação.

"Isto não é escrutínio, isto não é investigação política", afirmou, defendendo que tem "mais de 30 anos dedicados ao serviço público" e "um legado operacional e de dirigente que é à prova de bala".

"Durante mais de 30 anos combati grandes criminosos, gangsters mesmo, e criminosos da pior espécie, com gente brava, gente corajosa, quer da PJ quer de outras forças. [...] Eu sei do que falo", realçou o governante.

O ministro criticou também a comunicação social, afirmando que se lança "uma acusação grave, sabendo que será repetida dia após dia durante dias, mesmo que nunca venha a ser demonstrada, porque nunca será, porque não existe".

"Quando essa acusação perde força lança-se uma outra, sempre com o oportuno pretexto de grandes investigações jornalísticas sustentadas na inveja e na falsidade daqueles que eu próprio afastei", acusou Neves, que acrescentou que nunca uma decisão sua foi judicialmente revogada.