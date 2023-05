Vinculação de professores. Marcelo pesou "pratos da balança" para promulgar diploma

, arguiu Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas à chegada a Estrasburgo, na antecâmara de um jantar com eurodeputados e portugueses na diáspora., insistiu o presidente.Marcelo referiu-se assim à promulgação do diploma do Executivo relativo ao recrutamento de pessoal docente, na passada segunda-feira.”, apontou o presidente da República em França.

Na segunda-feira, em reação à decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, a Fenprof disse que não promulgar o novo regime de concursos de professores não poria em causa a vinculação de oito mil docentes e advertiu que a revisão do diploma é agora um objetivo da luta dos docentes.

Horas antes, o ministro da Educação, João Costa, anunciara a iminente publicação da portaria das vagas para a vinculação de mais de dez mil docentes. E que o concurso deveria ter início já esta quarta-feira.Ao abrigo deste regime,. O ministro sustenta que esta alteração vai permitir reduzir para metade a precariedade.

O S.TO.P. lamentou “profundamente que o presidente da República queira ficar associado a um dos maiores ataques à classe docente”.



“Este diploma, que foi objeto de uma longa negociação - e em que o ponto de chegada do Ministério da Educação nalgumas características é muito diferente daquele que foi o ponto de partida – atendeu à reivindicação dos professores, mantendo como critério único para o recrutamento e para a colocação a graduação profissional dos docentes”, apontou João Costa em conferência de imprensa.Ainda segundo o governante,

A FNE contrapõe que, ao contrário do que argumentam o ministro da Educação e o primeiro-ministro, o novo diploma dos concursos obriga, uma vez mais, os professores a “andar com a casa às costas”.

“Ou seja, até aqui os professores contratados ganhavam sempre pelo primeiro índice da carreira, e [agora] vão poder, em função do tempo de serviço, progredir em mais dois escalões remuneratórios”, afirmou.



