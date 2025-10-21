Vital Moreira considera que Marcelo ultrapassou limites constitucionais

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Num livro em que reflete sobre a política portuguesa, o constitucionalista Vital Moreira deixa reparos ao ainda presidente da República, considerando que Marcelo Rebelo de Sousa ultrapassou, em alguns casos, os limites impostos pela Constituição da República ao cargo de chefe de Estado.

Neste livro, o constitucionalista traça um perfil da postura que um presidente deve ter durante o exercício do seu mandato e alerta também para poderes que o presidente não tem.
O prefácio do livro é assinado por António Costa.
Entre as várias reflexões surgem também respostas para que servem as eleições presidenciais e qual é o papel do presidente.

Vital Moreira propõe também uma revisão constitucional que clarifique os poderes do presidente, para que permita mais estabilidade politica e governativa.

O livro do constitucionalista surge no contexto das eleições presidenciais de janeiro e é lançado esta terça-feira, a partir das 18h30, na FNAC do Chiado, em Lisboa.
