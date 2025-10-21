Política
Vital Moreira considera que Marcelo ultrapassou limites constitucionais
Num livro em que reflete sobre a política portuguesa, o constitucionalista Vital Moreira deixa reparos ao ainda presidente da República, considerando que Marcelo Rebelo de Sousa ultrapassou, em alguns casos, os limites impostos pela Constituição da República ao cargo de chefe de Estado.
O livro do constitucionalista surge no contexto das eleições presidenciais de janeiro e é lançado esta terça-feira, a partir das 18h30, na FNAC do Chiado, em Lisboa.