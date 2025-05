Foto: Violeta Santos Moura - Reuters

"Fazendo fé naquilo que são as projeções (...), o que podemos constatar é que os portugueses votaram, escolheram e a AD saiu reforçadíssima deste ato eleitoral", afirmou o social-democrata Hugo Soares.



Ainda a aguardar o "veredicto final", o líder parlamentar do PSD falou "perante todas as projeções" e congratulou-se com a "vitória eleitoral reforçadíssima" da AD.



"O país reforçou a confiança no Governo e (...) em Luís Montenegro", continuou.