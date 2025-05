Vitorino diz que falar de presidenciais durante as legislativas é "acrescentar ruído"

"Eu sou socialista e venho aqui manifestar o meu apoio à candidatura do PS para as eleições legislativas. Antes que insistam, digo já que falar de presidenciais neste momento é acrescentar ruído e eu não gosto de ruído", disse aos jornalista durante o tradicional almoço na Trindade, em Lisboa, da caravana do PS em eleições legislativas.

Questionado sobre se tinha sido isso que tinha feito Gouveia e Melo ao anunciar a sua candidatura às presidenciais durante a campanha legislativa, Vitorino disse apenas: "Eu não vou acrescentar nenhum ruído".

"Prefiro focar naquilo que está em cima da mesa e o que está em cima da mesa é saber o que é que os portugueses para a governação do país, para garantir a estabilidade, solidariedade e progresso social que é o que interessa ao país", respondeu apenas, reiterando o apoio ao PS.

Sobre se a sua decisão de concorrer às presidenciais pode ter alguma relação com os resultados de domingo, o antigo comissário europeu respondeu: "Todos os resultados são importantes a ser ponderados qualquer que seja o quadro e qualquer que seja a decisão".

António Vitorino tem sido apontado como eventual candidato às eleições presidenciais do próximo ano.