Vitorino Silva, o candidato que quer combater os populismos

Frequentou o curso de comunicação no ISLA – Vila Nova de Gaia. Casado, tem uma filha, Catarina, de 23 anos, que afirma ser o seu “semáforo”. É o sexto de oito irmãos. Apesar de ser um homem de muitos ofícios, é como calceteiro que se define, profissão que exerce na Câmara do Porto.



“Gosto de me definir como um tatuador de chãos”, afirma.



“O Porto é o meu chão, trato-o por tu. Conheço as ruas e muitas pedras do Porto e posso dizer que nunca vi duas pedras iguais”, afirmou em maio de 2016 ao portal da Câmara do Porto.



É filho de um cordoeiro, que morreu quando Vitorino Silva tinha nove anos, e de uma agricultora e vendedora de ovos.



Tem como hobbies “o cinema, a escrita e a leitura”.



“Mesmo quando estou na valeta, tiro o melhor da valeta”, é a frase com que se define.O percurso político

Um discurso no XI Congresso Nacional do Partido Socialista, em fevereiro de 1999, em que pôs os militantes a rir e terminou com um abraço ao então secretário-geral António Guterres, lançou Vitorino Silva para a ribalta. Tinha 27 anos.

Aventura-se no mundo da música em 2001 e lança o disco “Tinomania”, cujo tema mais notado foi “Pão, Pão, Fiambre, Fiambre”.









“Combater os populismos”

Sétima campanha eleitoral



A... corda p’ra vida é a “história de um dos oito filhos de um cordoeiro a quem foi dito que acordasse para a vida”.

Mais de nove mil assinaturas

Marcelo “apalhaçou” a função presidencial

Depois de revelar que o irmão considerava que o “Tino é a única pessoa capaz de por a nossa terra [Rans] no mapa”.Para de seguida acrescentar: “”.Na sequência do episódio, tornou-se uma figura mediática e no ano seguinte publicou um livro autobiográfico, prefaciado pelo Bispo D. Manuel Martins.O disco foi apresentado no Pavilhão de Feiras e Exposições em Penafiel e Tino deu vários concertos em discotecas.O mediatismo levou-o a participar em doisda TVI, em 2005 e 2013., município onde já residia desde meados da década de 1990, não sendo eleito.Em dezembro de 2015 formalizou a sua, tendo conseguido 152 mil votos, 3,82 por cento dos eleitores que foram às urnas.com o apoio do movimento “Penafiel é Top”, conseguindo apenas 152 mil votos, 3,28 por cento dos eleitores votantes.e candidata-se a primeiro-ministro nas eleições legislativas de 6 de outubro de 2019. O partido obteve votos em 275 dos 308 concelhos do país, chegando aos 2104 com 5,56 por cento do total.Esta é a segunda vez que Tino de Rans entra na corrida ao Palácio de Belém e desta vez conta com o apoio do RIR. Vitorino Silva confirmou a 8 de setembro que era candidato e apresentou a candidatura na Feira do Livro do Porto, nos jardins do Palácio de Cristal.Quando questionado sobre o motivo que o levava a voltar a candidatar-se a Belém, respondeu que o objetivo é “combater os populismos”.“Do povo que sempre pagou a fatura e que nunca recebeu nenhuma comenda nestes nove séculos de história do nosso país”, acrescenta.No dia em que confirmou que se recandidatava afirmou: “”.Sobre o desfecho da eleição, o candidato apoiado pelo RIR avançou com uma convicção: “Não sei se vou ter muitos ou poucos votos, mas de uma coisa tenho a certeza, vão ter de me pôr nas sondagens, nos debates depois de há cinco anos me terem chamado de candidato provisório, o outro?”.“Aquela gente acreditou em mim para Presidente da República há cinco anos. Andei pelo terreno e já são muitos mais. A minha candidatura tinha que acontecer porque eu não abandono os meus eleitores”, acrescentou.Para o candidato,Tino de Rans afirmou ainda que “está cada vez mais preparado para ser Presidente da República, porque está sempre no meio do povo”.Na ocasião, criticou a data das eleições devido à pandemia de Covid-19, sublinhando que as baixas temperaturas podem constituir um motivo de menos afluência por parte dos mais idosos e defendeu o adiamento da ida às urnas para a primavera.e as eleições estão marcadas para essa altura, sendo que nessa altura podemos ter a pandemia de Covid-19 e a epidemia de gripe e não podemos permitir que os idosos possam faltar ao voto por estarem enfraquecidos ou com medo”, frisou.Tino de Rans defendeu ainda “que a opinião pública devia exigir que as eleições não sejam em janeiro”.. Se em janeiro continuar a haver a pandemia, os filhos não irão levar os pais a votar e corre-se o risco de na eleição presidencial votar apenas 20 ou 25 por cento do eleitorado”.Na apresentação da candidatura - que decorreu poucos dias depois da Festa do Avante!, cuja realização levantou muitas críticas devido à pandemia, Vitorino Silva recordou que “em janeiro vão votar oito milhões de portugueses, sendo que 35 por cento são idosos”.Quando questionado pela Lusa se tinha lido a Constituição, Vitorino Silva advertiu que esta “não é eterna e pode ser mudada pelos políticos, assim haja bom senso e responsabilidade”.“Março ou abril, na primavera, seria mais fácil para os idosos votarem, pois se insistirem em votar em janeiro vão retirar-lhes um dos poucos direitos que têm e, então, será uma vergonha”, realçou.Tino de Rans recorda que Marcelo Rebelo de Sousa chegou à Presidência a “falar de livros, 15 anos a falar de livros”.. Que é a grande razão desta candidatura. Que é o, a história de alguém que fica para trás. E este para trás significa o povo. O povo está sempre a ficar para trás”, frisou na altura.Numa eleição que considera “atípica”, Vitorino Silva não quer “só ir à Liga Europa, mas também à Champions”.Tino de Rans garante que vai fazer uma campanha “original,. A rua é o meu gabinete”.Formalizou a candidatura a 23 de dezembro com a entrega de nove mil assinaturas no Palácio Ratton. E sublinhou que o, por causa da pandemia, e teve lugar em feiras e estabelecimentos comerciais, nomeadamente junto aos pontos de recolha dos carrinhos de compras aproveitando o facto de haver desinfetante para mãos.Na altura afirmou: “Sou um cidadão do mundo e quero voltar Portugal para o mundo como virámos há 500 anos”.Vitorino Silva autointitulou-se”.Para a campanha eleitoral conta com um orçamento de 16 mil euros.“O meu orçamento é de 16 mil euros, mas só dez mil em dinheiro. Tudo o resto é em géneros porque vou usar o meu carrito, vou dormir em casa de amigos, nalgumas zonas do país, mas vai ser tudo apontado e contadinho, quilómetro a quilómetro, refeição a refeição”.Na entrevista à RTP de 31 de dezembro, Vitorino Silva não poupou críticas a Marcelo Rebelo de Sousa.“Há uma coisa de que eu tenho a certeza. O nosso Presidente houve uma altura do mandato que teve o povo mimoso e outra vez abandalhou um bocadinho.”, acusou.“Eu não vejo o Marcelo quando não há fogos. Ele aparece logo quando há fogos. Que tem necessidade de aparecer. Mas há alturas em que aparece demais. E o povo começou a perceber que às vezes aparece demais. Muitas vezes falou demais. Outras vezes era preciso que ele falasse e esteve calado”, acrescentou.Para Vitorino Silva,E acusou o atual Presidente da República de ser “muito forte com os fracos e muito fraco com os fortes”.Sobre a relação entre Macelo Rebelo de Sousa e o atual Governo, Tino de Rans frisa que “houve embalanço a mais”.“Ele andou a embalar o Costa e o Costa a embalá-lo. Acho que houve embalanço a mais (…) O Marcelo sabia que ia ser candidato novamente e precisava dos votos do Partido Socialista. Só que o Costa foi muito inteligente, muito perspicaz e percebeu que o melhor para o Partido Socialista era dar liberdade de voto”, frisou.Segundo o candidato, a “primeira razão” pela qual se recandidata é “não deixar o sistema ir a votos sozinho”.Vitorino Silva apontou a segunda volta como meta da candidatura e rejeitou a possibilidade de entrar nesta segunda corrida a Belém em busca de protagonismo para entrar no Parlamento.. Eu fui presidente da Junta com 21 anos. E não foi fácil ser presidente da junta. Mas também não é impossível ser Presidente da República. É um direito que eu tenho. Estou a exercê-lo. E sinto o apoio de muita gente”.E recordou um momento passado no programa, em que afirmou a outro concorrente que “a fama é o caminho mais rápido para a desilusão”.“Se há pessoa que se está marimbando para a fama sou eu. Eu não estou aqui pela fama”, acrescentou.Vitorino Silva lamentou que ainda que, numa fase inicial, tenha sido excluído do planeamento das entrevistas e debates da comunicação social, salientando que nas presidenciais de há cinco anos “teve mais votos que a Iniciativa Liberal e o Chega juntos” e criticou que o boletim de voto vá ter um candidato, Eduardo Baptista, que não completou o processo.. Porque que pede esmola perde a dignidade”, frisou. Para acrescentar de seguida “eu sou fora do sistema, estou aqui porque o povo está a acordar”.“Apartaram um candidato do povo. Um candidato que andou tipo formiga a arranjar assinaturas”.. Eu tive 152 mil votos nas últimas eleições. Tive mais votos há cinco anos que a Iniciativa Liberal e o Chega juntos”.“Eu tive um partido político e a comunicação social nunca apareceu”, acusou.Na entrevista a João Adelino Faria, voltou a afirmar que é o representante do povo porque “está próximo”.”.Vitorino Silva criticou também o papel desempenhado pelo Governo no combate à Covid-19.“O Governo não tem gerido muito bem esta situação”. E acrescenta que “Costa devia ter ido à região do Vale do Sousa, a zona vermelha”.”.Sobre a denominada geringonça, Vitorino Silva é perentório: “Se fosse uma coisa boa, de certeza que eles não se divorciavam. E neste momento eles estão divorciados”.“O PS está muito longe do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda”, realçou.Questionado se admitiria vetar um Orçamento do Estado, o antigo militante do PS respondeu afirmativamente, caso “visse que o dinheiro ia para os grandes e não chegasse ao povo”.. Nos que mais sofrem. Naquele povo que nunca recebeu uma comenda. É muito fácil arranjar milhões para os bancos, para a TAP. E é muito difícil arranjar migalhas para o povo”.Para o candidato, “o povo que sempre pagou a fava também merece ser condecorado”.“Também falta fiscalização, há gente que tem apoio e não merece”, afirmou.Sobre aeuropeia, os fundos europeus previstos para responder à crise provocada pela pandemia, Tino de Rans diz não acreditar “que esses milhões venham de borla” e não gostar de ver Portugal “a pedir esmola”.”.Já em relação à TAP Vitorino Silva frisa que “Portugal tem bons gestores. Mas quando estão à frente de empresas do Estado parece que não assim tão bons”. “E depois são muito bons a arranjar buracos”.Segundo Tino, “se não se fizesse o aeroporto novo havia dinheiro para salvar a TAP. Devíamos começar por aí”.