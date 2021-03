Vladimiro Feliz é o candidato do PSD à Câmara do Porto

O líder do PSD elogiou-o recentemente em entrevista ao Observador. Disse que foi um dos melhores vereadores com quem trabalhou e considerou-o "absolutamente insuspeito".



Os social-democratas queriam Paulo Rangel para encabeçar a candidatura à Câmara do Porto, mas o eurodeputado recusou.



O nome de Vladimiro Feliz foi aprovado pela estrutura local e pode ser anunciado ainda esta terça-feira por Rui Rio como o candidato laranja à segunda maior câmara do país.