O único candidato à liderança do PS votou esta tarde em Baião para as eleições diretas dos socialistas. Considera que a votação tem sido expressiva, ainda mais quando se trata de um candidato único e agradece a afluência ao voto. Considera como prioridades as eleições autárquicas, colocar o país a crescer para pagar melhores salários e apostar em políticas públicas como saúde ou habitação.