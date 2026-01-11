Voto antecipado. Mais de 218 mil eleitores podem escolher hoje o próximo presidente

Quase 220 mil eleitores podem escolher o próximo presidente da República já este domingo, através do voto antecipado. Uma semana antes da data oficial das eleições, quem se inscreveu tem a possibilidade de se deslocar a uma mesa de voto.



Um dos inscritos para o voto antecipado este domingo foi Marcelo Rebelo de Sousa.



Dados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) indicam que são 218.481 eleitores recenseados no território nacional que se inscreveram, na última semana, no voto antecipado em mobilidade nos municípios do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.



Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.



Apesar de apenas 11 terem obtido luz verde para estar nesta corrida a Belém, os eleitores vão encontrar um boletim com o nome de 14 candidatos, já que inclui os que viram as candidaturas rejeitadas pelo Tribunal Constitucional.



c/ Lusa