Voto eletrónico. Marques Mendes defende alterações à lei eleitoral

"As pessoas queixam-se muito e com razão. O voto devia ser eletrónico", afirmou o candidato à Presidência da República, acrescentando que os emigrantes portugueses sentem-se discriminados.





De visita a Newark, nos Estados Unidos, o candidato a Belém esteve em contacto com a comunidade portuguesa, e ouviu queixas relativamente ao facto de ser possível votar por correio para as legislativas, mas não para a escolha do presidente da República.