Voto eletrónico na agenda de PSD e Chega

O anúncio foi feito num debate promovido pela RTP Internacional, no programa Decisão Nacional, entre os deputados Carlos Gonçalves, do PSD e José Dias Fernandes do Chega, ambos eleitos pelo círculo da Europa.Carlos Gonçalves espera e acha que deve ser o governo a fazer a proposta mas se isso não acontecer, os deputados eleitos pela emigração irão fazê-lo.O Chega, através de José Dias Fernandes assegurou que votará qualquer proposta que promova o teste do voto eletrónico junto dos emigrantes portugueses.O voto eletrónico faz parte de um conjunto de 14 propostas que José Dias Fernandes tem para a emigração sendo que destas 10 são consideradas pelo deputado como fundamentais. E, nesse sentido, desafiou Carlos Gonçalves a promover um grande debate entre todas as forças politicas para resolver desde já 5 problemas.Carlos Gonçalves rejeitou a pretensão do Chega.O regime dos não residentes no âmbito do programa “Voltar” e o alargamento do atendimento consular são algumas das áreas de divergência entre os dois partidos que marcaram o debate.