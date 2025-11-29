XIV Convenção. Mortágua quer BE a "mudar quase tudo", Pureza promete "fazer todos os diálogos"

Decorre este fim de semana a XIV Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, marcada pela despedida da atual coordenadora, Mariana Mortágua, que quer ver o partido a “mudar quase tudo” de modo a tornar a esquerda mais forte. José Manuel Pureza, que se prepara para ocupar o cargo, promete “fazer todos os diálogos que forem necessários”.



“Para crescer, temos de aprender e temos de mudar. O mundo mudou, a política mudou, e o Bloco tem de mudar quase tudo. E quase tudo não é demais”, declarou Mariana Mortágua no seu discurso de abertura da convenção, que se realiza em Lisboa.



“Só não mudamos a fibra de que somos feitos, porque nestes tempos, quem não tiver uma âncora forte vai ser arrastado pela corrente. E é dessa mudança que falará esta convenção”, frisou.



A coordenadora do BE vincou ainda que “o plano da extrema-direita é expandir os limites do aceitável, contaminar o chão por onde passa, arrastar consigo os políticos de oportunidade e os comentadores da situação”.



“Estão a conseguir apodrecer o senso-comum”, considerou a bloquista.



Já à entrada da convenção, Mariana Mortágua tinha defendido que é necessária “uma mudança em Portugal”.



“Nós precisamos de uma esquerda mais forte. E o Bloco de Esquerda vai ser parte essencial desse futuro”, defendeu, em declarações aos jornalistas. “As ideias de direita conservadora estão a ganhar terreno em Portugal” e “a esquerda tem de pensar como é que combate esta direita à qual não estávamos habituados”.



“O mundo mudou. A direita mudou. As mentalidades estão a mudar, e portanto a esquerda tem de mudar também”, vincou a coordenadora.



A convenção deste fim de semana será “o espaço para nós podermos debater o que achámos que fizemos melhor ou menos bem”, explicou, reconhecendo que os resultados do partido nos últimos dois anos “não corresponderam às expectativas nem àquilo que era necessário para o país”.



Mariana Mortágua acredita que as circunstâncias tiveram um papel nesse desempenho e defendeu que o necessário agora é “olhar para o futuro” e decidir que caminho é necessário trilhar.



“Uma parte dessa mudança é uma renovação da direção do Bloco de Esquerda, dos quadros, da composição da própria Mesa Nacional. E as listas que estão em cima da mesa acho que cumprem esse objetivo de renovação ampla. Agora temos de discutir a linha política e ir ao debate. E esta convenção é isso”, afirmou.

