Foto: Rui Minderico - Lusa

Para o ex-secretário geral comunista, a história mostra que, também hoje, é o PCP que luta em defesa dos trabalhadores e das ofensivas contra as conquistas de Abril.



Ao início da noite de sábado, segundo dia de trabalhos do XXII Congresso do PCP, em Almada, foi conhecido o resultado da eleição do Comité Central: houve seis votos contra e oito abstenções.