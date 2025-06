XXV Governo Constitucional conta com 43 secretários de estado

Já são conhecidos os novos secretários de estado. São agora 43, mais dois do que no último executivo.

Catorze são estreias, destacando-se o Ministério da Reforma do Estado.



Vai contar com Bernardo Correia, que deixa a direção da Google em Portugal, para assumir a pasta da Digitalização.



Paulo Magro da Luz fica com a Simplificação.



Os restantes 27 secretários de Estado mantêm-se no governo, mas há duas mudanças entre ministérios.



Ana Isabel Xavier deixa a Defesa e passa a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e Emídio Sousa é agora secretário de estado das Comunidades Portuguesas, deixando o Ministério do Ambiente.