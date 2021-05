Zmar. Governo vai recorrer da decisão do STA

Foto: Lusa

O governo ainda não foi notificado da decisão do Supremo Tribunal Administrativo que suspende temporariamente a requisição civil do Zmar, em Odemira, mas garante que apresentará recurso. O ministro da Administração Interna desvaloriza também a atitude do CDS, que pede a demissão de Eduardo Cabrita na sequência deste caso.