Congressistas republicanos contam com Florida para manter maioria em Washington

À margem de um evento do partido em Miami com a comunidade hispânica, o congressista Carlos Gimenez, um de quatro candidatos à Câmara de Representantes neste ciclo eleitoral, afirmou à Lusa que neste momento estão 20 a 25 lugares em disputa entre os dois partidos, que "vão determinar a maioria", com os restantes solidamente republicanos ou democratas.

"Não vai haver maiorias de 40 lugares [na câmara baixa do Congresso]. Penso que vamos manter uma maioria de cinco, sete,10 lugares", disse Gimenez à Lusa.

A 10 dias das eleições presidenciais, o congressista juntou-se à campanha em Miami, maior cidade do estado da Florida (sudeste), que tem perto de 22 milhões de habitantes e onde já se vota antecipadamente e por correio.

Para Gimenez, os republicanos estão a beneficiar do foco dos eleitores na economia, na inflação, na reputação norte-americana a nível global e na imigração, apesar de muitos dos hispânicos, maioria da população no sul da Florida, serem eles próprios imigrantes.

"Os democratas fizeram um erro de cálculo. Os hispânicos são a favor da imigração legal", diz à Lusa Gimenez.

"Isto é só o começo.. com o partido democrata a ir mais longe e mais para a esquerda e a abandonar os valores que nós acalentamos como hispânicos, vamos ver cada vez mais hispânicos a votar nos republicanos", defende.

Para a perda do voto hispânico, historicamente mais inclinado para o Partido Democrata, contribui o afastamento de valores tradicionais, considera.

"Os republicanos partilham os mesmos valores que os hispânicos... somos trabalhadores, somos pessoas de fé, da família, acreditamos no sonho americano, não acreditamos no socialismo e em ditadores. O Partido Democrata está a ir cada vez mais para a esquerda e a abandonar os hispânicos", diz Gimenez.

No evento participou também a congressista Maria Elvira Salazar, que tal como Gimenez fez um apelo ao voto antecipado, num local contíguo a uma das mesas de voto abertas no sul da Florida. No estado já votaram mais de 3,3 milhões de pessoas, segundo dados oficiais.

Em declarações à Lusa, a congressista previu uma vitória republicana nos condados mais democratas do estado: Miami-Dade e Palm Beach.

"Os resultados vão ser extraordinários, esmagadoramente a favor do Partido Republicano, como nunca antes. Porquê? por causa do socialismo, da economia e da fronteira. Eles [democratas] enterraram-se a si próprios", afirmou Salazar.

O Presidente democrata "Joe Biden criou a maior crise dos últimos 100 anos, afetou a comunidade hispânica como nunca antes", defende. "Eles criaram este problema para eles próprios, um grande erro".