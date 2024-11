Secretário-geral da NATO desloca-se à Florida para se reunir com Trump

Rutte, ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, usou um avião do Governo neerlandês para voar para o aeroporto de Palm Beach, perto do `resort` de Trump em Mar-a-Lago, segundo a televisão pública NOS.

A NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental) assumiu as despesas do voo, uma vez que não tem avião próprio para as deslocações do secretário-geral e utiliza regularmente aviões dos Estados-membros para viajar.

O motivo da viagem é uma reunião com Trump, que durante o seu primeiro mandato na Casa Branca (2017-2021) foi muito crítico em relação à Aliança Atlântica e condenou os outros Estados-membros por não gastarem dinheiro suficiente na defesa coletiva, antes de este tomar posse como novo Presidente dos Estados Unidos, a 20 de janeiro do próximo ano.

O responsável da NATO referiu anteriormente que tinha trocado mensagens de texto com o republicano e assegurou que, durante o seu primeiro mandato presidencial, quando Rutte era o primeiro-ministro dos Países Baixos, a cooperação entre ambos "foi positiva".

Durante a última campanha eleitoral, Trump chegou a sugerir que encorajaria a Rússia a fazer o que quisesse com os países europeus que não aumentassem a sua despesa com defesa e, além disso, pôs em causa o envio de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, a braços com uma invasão russa desde fevereiro de 2022.