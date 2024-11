Trump diz a Presidente palestiniano que "trabalhará para acabar com guerra" em Gaza

"O Presidente Trump disse que vai trabalhar para pôr fim à guerra e que está disposto a trabalhar com o Presidente Abbas e as partes interessadas na região e no mundo para alcançar a paz na região", indicou a WAFA.

Na conversa telefónica, o Presidente palestiniano expressou a sua disponibilidade para trabalhar com Trump "para alcançar uma paz justa e abrangente assente na legitimidade internacional".

Abbas também felicitou Trump pela sua vitória nas eleições presidenciais de 05 de novembro e desejou-lhe "êxito" no seu novo mandato, para "liderar os Estados Unidos da América rumo ao progresso e à prosperidade".

Na terça-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, manteve também uma conversa telefónica com Trump, na qual acordaram "trabalhar juntos para a segurança de Israel".

"O primeiro-ministro [de Israel] foi um dos primeiros a telefonar ao Presidente eleito dos Estados Unidos. A conversa foi calorosa e cordial. Os dois concordaram em trabalhar em conjunto para a segurança de Israel e também discutiram a ameaça iraniana", indicou na altura o gabinete de Netanyahu num comunicado.

Pelo menos 43.508 pessoas morreram e 102.684 ficaram feridas na Faixa de Gaza desde que Israel ali iniciou a sua guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas, há 13 meses, em retaliação contra um ataque deste a território israelita, que fez cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.