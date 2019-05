361 pessoas sem abrigo nas ruas de Lisboa. Câmara prepara novas respostas

Foto: AMI - Assistência Médica Internacional

Quanto ao Plano Municipal para a Pessoa Sem-abrigo 2019-2021, vai aumentar o financiamento, nos próximos dois anos vão ser investidos cerca de 4 milhões e meio de euros.



Em Entrevista à Antena 1, o Vereador dos assuntos Sociais Manuel Grilo, destaca as novas respostas para tirar da rua estas 361 pessoas que passam por um novo programa 'Housing First' com mais 30 casas, a juntar às 80 já existentes.

O modelo de apoio aos Centros de Acolhimento e Albergues noturnos vai manter-se e o Centro de Acolhimento do Beato também vai ter obras de requalificação. Existem ainda novas respostas inovadoras do quiosque da saúde e dos cacifos solidários.



Oiça a Reportagem no Centro de Alojamento da Graça e a Entrevista ao Vereador Manuel Grilo pela jornalista Arlinda Brandão.