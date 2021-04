A Escola Prática de Cavalaria no 25 de Abril de 1974

Foto: Paula Véran / Antena 1

A caminho do dia 25 de Abril a Rádio Pública revisita locais e histórias da Revolução dos Cravos. Fomos visitar a antiga Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, criada em finais do século XIX, onde se formavam as tropas de cavalaria do exército português. Hoje, a parada é um parque estacionamento e nas instalações funcionam alguns tribunais. Pela mão do Coronel Joaquim Correia Bernardo fomos redescobriu as emoções de um Capitão de Abril, naquela madrugada de 74. Reportagem de Paula Véran