Bairro Amarelo em Almada sem condições de habitabilidade

Foto: Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia de Almada

No Bairro Amarelo, no concelho de Almada, vivem mais de 13 mil pessoas. A maioria queixa-se de falta de condições de habitabilidade: as infiltrações deixam as paredes e os tetos negros devido à humidade. A água estraga eletrodomésticos, mobílias e há casas com quartos inacessíveis, "chove como na rua", dizem os moradores. Este bairro social é da responsabilidade do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, a quem a Antena 1 pediu esclarecimentos. O IHRU explicou que está em curso a reabilitação do Bairro Amarelo. Um investimento na ordem dos 15 milhões de euros que será faseado. Primeiro serão abrangidas as partes comuns dos edifícios (fachadas, coberturas, escadas). Quanto ao interior das casas as obras serão realizadas em função das necessidades de reabilitação identificadas. Reportagem de Paula Véran