Cais do Ginjal em Cacilhas, Almada. Plano de requalificação há anos no papel

Tem uma vasta vista sobre Lisboa, este territorio histórico industrial a degradar-se.A reporter Arlinda Brandão, apanhou o cacilheiro em Lisboa até à outra margem e foi ver esta rua estreita e empedrada, com pavilhões, armazéns e ruínas ao longo do cais de cerca de 1km onde até há 50-60 anos havia verdadeiras multidões a circular por entre guinchos e postos de amarração.Hoje é cada vez mais procurada por jovens que admiram os graffitis nos edificios abandonados, turistas e habitantes que se queixam dos perigos de se andar por este Cais do Ginjal.A Antena 1, tentou obter esclarecimentos sobre o Plano da Câmara Municipal de Almada para esta zona da cidade e sobre o andamento do processo. Até agora sem resposta por parte da autarquia.





Oiça a Reportagem de Arlinda Brandão.