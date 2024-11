A Unidade de saúde móvel, percorre todas as semanas, as aldeias mais distantes do concelho de Caminha, no distrito de Viana do Castelo.





A população mais idosa mede a diabetes, a tensão e trocam dois dedos de conversa.





A carrinha móvel estaciona em frente às juntas de freguesia para prestar cuidados aos mais idosos.

Uma prestação de cuidados de proximidade, ao domicílio que ajuda também a combater o isolamento.