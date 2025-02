Extensão do metro de Almada à Costa da Caparica e Trafaria

O metro de Almada vai chegar à Costa da Caparica e à Trafaria.O projeto está apresentado, agora é tempo de ouvir as dúvidas, as perguntas, as opiniões e sugestões das populações. E é isso que estão a fazer os técnicos do projeto do metro de superfície.

As questões que preocupam as pessoas vão desde os horários, ao estacionamento, do trajeto, ao ruído e vibrações, passando pelos constrangimentos do trânsito quando começarem as obras.





A previsão para o metro estar a percorrer a União de Freguesias da Costa da Caparica e Trafaria, é 2029.





Para já os técnicos do metro, da autarquia de Almada e da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Nova de Lisboa, respondem às perguntas das populações, em sessões públicas de esclarecimento.





Quem quiser pode sempre, através da página da internet da autarquia de Almada, dar sugestões ou expor dúvidas sobre este projeto de extensão do metro até à Costa da Caparica e à Trafaria.