"Fábrica de pão" edifício emblemático do Hub Criativo do Beato vai para obras

Foto: Arlinda Brandão/Antena 1

A Startup Lisboa, incubadora de empresas lisboeta já abriu o concurso para a reabilitação do edificio da "fábrica de pão" que será transformada na sua nova casa. Está previsto as obras iniciarem-se até março deste ano.