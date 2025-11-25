Cultura
Reportagem
"Faz-me um resumo"
Peça de teatro que junta 4 obras de Shakespeare
Ana Gonçalves - Antena 1
É a nova criação da companhia de teatro Comédias do Minho.
"Faz-me um resumo", junta numa peça, quatro obras de William Shakespeare.
Um projeto pedagógico que a companhia de teatro está a levar às escolas do primeiro ciclo do Alto Minho.
Na plateia os alunos do 1.º ciclo ficam fascinados com o espetáculo que vai andar até janeiro pelos concelhos de Melgaço, Monção, Cerveira, Paredes de Coura e Valença.