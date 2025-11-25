Em direto
Parlamento assinala 50 anos do 25 de Novembro

"Faz-me um resumo"

Peça de teatro que junta 4 obras de Shakespeare

Ana Gonçalves - Antena 1 /

É a nova criação da companhia de teatro Comédias do Minho. 

"Faz-me um resumo", junta numa peça, quatro obras de William Shakespeare.

Um projeto pedagógico que a companhia de teatro está a levar às escolas do primeiro ciclo do Alto Minho.

As crianças fazem filas para ver o que se passa no palco. Há muita curiosidade para ver e ouvir o ator João Costa. 

Na plateia os alunos do 1.º ciclo ficam fascinados com o espetáculo que vai andar até janeiro pelos concelhos de Melgaço, Monção, Cerveira, Paredes de Coura e Valença.


