Idosos que vivem sozinhos em casa estão entre as pessoas mais afetadas pelo confinamento

Perderam-se os contactos com os vizinhos, amigos e familiares. Os lutos tornaram-se mais difíceis por causa do isolamento. Não há idas ao café com os amigos nem aulas de hidroginástica com as amigas, por exemplo. É este o caso de duas vizinhas que a Antena 1 foi conhecer.O confinamento tem impacto a nível psicológico, como confirma à Antena1 Sandra Freitas, investigadora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. A especialista em Neuropsicologia admite ainda que os idosos tenham muitas dificuldades em regressar às rotinas quando houver essa possibilidade.Para além do impacto psicológico, o confinamento tem também consequências a nível físico. Em entrevista à Antena1, o geriatra João Gorjão Clara alerta para a perda da capacidade de os idosos se movimentarem. Uma atrofia muscular num idoso pode ser a diferença entre ser autónomo e não conseguir fazer a vida do dia-a-dia.





Um trabalho da jornalista Sandra Henriques.