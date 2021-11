"Limo do Cais" e a utilização da alga de São Martinho do Porto

Foto: Paula Véran

De cor vermelha é considerada cientificamente como uma das melhores algas do país. Encontra-se ao largo da baía de São Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça. É entre 15 de junho e 15 de novembro, que os mergulhadores e apanhadores saem para o mar, mas nem sempre o estado do Atlântico permite a viagem. Esta é uma atividade de desgaste rápido e de risco. Os homens passam cerca de 6 a 7 horas dentro de água. Para valorizar este trabalho e mostrar ao mundo o que se pode fazer com esta macro alga, um filho da terra abraçou um projeto, o "Limo do Cais", para ajudar a divulgar São Martinho do Porto. Reportagem de Paula Véran